Il generale Camporini: “Kherson sarà la Stalingrado di Putin”

"Kherson sarà la Stalingrado di Putin e comunque adesso gli eserciti sul campo hanno ormai solo poche settimane di tempo per ampie manovre"

Il generale Vincenzo Camporini lo ha detto molto chiaramente in una intervista su Libero: “Kherson sarà la Stalingrado di Putin”. L’ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa e consigliere dell’IAI, Istituto Affari Internazionali, disegna lo scenario del contrattacco ucraino.

Il dato è che con la linea del fronte mobile sul fiume Dnepr ela città di Kherson che vi insiste lo scenario pare molto simile quello della Stalingrado della Seconda guerra Mondiale.

“Kherson sarà la Stalingrado di Putin”

Ha detto Camporini: “Il fronte di Kherson è d’importanza fondamentale come la Stalingrado del ’42-’43. Da lì si può minacciare la Crimea. Inoltre proprio in quella zona c’è uno degli snodi principali della rete idrica che rifornisce d’acqua la penisola annessa dalla Russia nel 2014”.

E ancora: “Già nei giorni scorsi, l’attacco al ponte di Kerch ha colpito una delle maggiori vie di rifornimento dei russi in quell’area. Per ora il fronte è relativamente stabile e comunque gli eserciti sul campo hanno ormai poche settimane di tempo per ampie manovre, prima del fango autunnale”.

Crimea importante ma “senza armi nucleari”

Poi la chiosa strategica con un cenno all’utilizzo delle armi nucleari: “Sono ottimista.

Credo che, per quanto la Crimea sia importante per Mosca, non ci sarebbe logica nell’impiego di un’arma nucleare tattica contro truppe ucraine, per giunta su un terreno che i russi considerano proprio e che resterebbe inabitabile per le radiazioni”.