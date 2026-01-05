Il leader sindacale Landini denuncia l'aggressione degli Stati Uniti contro il Venezuela

In un momento in cui le tensioni globali sono in aumento, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha espresso la sua ferma opposizione all’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela. Durante un presidio tenutosi a Roma, in piazza Barberini, Landini ha sottolineato come questo atto rappresenti un tentativo di sfuggire alla logica della pace e di instaurare un nuovo ordine mondiale basato sulla guerra.

Le dichiarazioni di Landini

Nel suo intervento, Landini ha affermato: “Siamo di fronte a un tentativo di annullare la parola pace e di instaurare un sistema internazionale che ignora il diritto e la giustizia”. Secondo il leader sindacale, la violazione della sovranità del Venezuela da parte degli Stati Uniti costituisce un atto che mette in discussione i fondamenti del diritto internazionale. Ha denunciato l’azione militare come un’ulteriore escalation di violenza in un contesto già segnato da conflitti armati in diverse parti del mondo.

Contesto globale delle aggressioni

Landini ha sottolineato che l’aggressione americana rappresenta un fenomeno non isolato. Ha richiamato alla memoria i conflitti in corso a livello mondiale, come l’invasione russa dell’Ucraina, che continua a provocare gravi sofferenze alla popolazione civile. Inoltre, ha citato gli attacchi statunitensi in paesi come la Siria e l’Iran, evidenziando come la politica della forza stia acquisendo sempre maggiore preminenza nel panorama internazionale.

Richieste della Cgil

La Cgil ha emesso una nota ufficiale in cui condanna l’aggressione contro il Venezuela e il silenzio delle istituzioni italiane ed europee. Il segretario Landini ha chiesto al governo italiano e all’Unione Europea di prendere una posizione netta contro l’attacco, esigendo un cessate il fuoco immediato e l’invio di aiuti umanitari alle popolazioni colpite. “È fondamentale che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite venga convocato per affrontare questa crisi”, ha affermato il sindacalista, evidenziando l’importanza del rispetto della legalità internazionale.

Il ruolo dell’Unione Europea

In un contesto caratterizzato da molteplici sfide interne ed esterne, il ruolo dell’Unione Europea si rivela fondamentale. La Cgil ha sollecitato le istituzioni europee a intervenire per garantire pace e stabilità, denunciando atti di aggressione e promuovendo il rispetto dei diritti umani. Giovanni Mininni, segretario della Flai Cgil, ha sottolineato che questo attacco costituisce una grave violazione della sovranità venezuelana e rappresenta un pericolo per la pace globale.

Reazioni politiche in Italia

Le dichiarazioni di Landini hanno suscitato reazioni immediate nel panorama politico italiano. Diversi esponenti di sinistra hanno preso posizione a favore del Venezuela, denunciando l’attacco statunitense come una violazione flagrante del diritto internazionale. Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, ha affermato che l’aggressione non ha alcuna giustificazione giuridica e ha chiesto al governo di intervenire per proteggere i connazionali.

Unione tra i lavoratori

In questo contesto, Landini ha sottolineato l’importanza di unire i lavoratori di tutto il mondo nella lotta per la pace e la giustizia sociale. Ha esortato a lavorare insieme per costruire un futuro in cui i diritti umani siano rispettati e la guerra non sia più vista come una soluzione. “È tempo di agire”, ha concluso Landini, richiamando tutti a raccogliere questa sfida con determinazione.