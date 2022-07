Il leasing continua a essere il carburante del Paese: 28,8 miliardi di finanziamenti alle PMI nel 2021, +25,6% sul 2020 e +3,1% sul 2019

L’Assemblea di ASSILEA conferma Carlo Mescieri presidente.

Il leasing fattore di coesione territoriale e spinta alla crescita. Esce forte e chiaro il messaggio dall’Assemblea di ASSILEA, l’associaizone di categoria che ha riconfermato Carlo Mescieri alla presidenza. Secondo i dati del Rapportto statistico annuale To lease realizzato da suo centro studi, il 2021 si è chiuso con 28,8 miliardi di nuovi finanziamenti e una crescita del +25,6% rispetto al 2020 e del +3,1% rispetto al 2019.

Con una forte spinta al Centro-Sud anche rispetto ai dati pre-pandemia: +20% rispetto al 2019 in Marche e Umbria, +16,4% in Puglia, +13,3% in Sicilia.

Il leasing si conferma strumento anticongiunturale per eccellenza anche nel 2022, il cui primo quadrimestre vede ancora una progressione a due cifre con una crescita del +12,8% dei nuovi finanziamenti, pur in presenza di un rallentamento del numero dei contratti.

Corre anche i leasing green con un +273% dei finanziamenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nell’auto raddoppia il peso delle vetture “verdi” in leasing e noleggio a lungo termine.

I beni strumentali diventano il primo comparto finanziato mettendo a segno un +47,9% rispetto al 2021 e un +21,9% rispetto al 2019. In testa alla classifica dei beni più richiesti figurano i macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale, seguiti dai macchinari per l’agricoltura e dalle macchine utensili per l’asportazione di materiale metalmeccanico.

Cresce il numero di imprese che fa ricorso al leasing per finanziare i propri investimenti. E se le politiche di rilancio dell’economia basate sul sostegno della domanda interna hanno consentito di chiudere il 2021 con la crescita del Pil più alta degli ultimi 45 anni e un incremento a due cifre degli investimenti fissi lordi, “una parte del merito lo si deve proprio alla duttilità di questo strumento finanziario” commenta Mescieri.

“Ora miriamo alla riforma delle regole di Basilea3+ per un riconoscimento di più favorevoli parametri dei beni in leasing per favorire gli investimenti di imprese e artigiani”, ha spiegato il presidente di Assilea.