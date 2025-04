Un legame speciale con il pontefice

La piccola frazione di Teo, situata nel comune di Cabella Ligure, si trova a vivere un momento di profondo dolore e riflessione dopo la scomparsa di papa Francesco. Con meno di 450 abitanti, questa comunità ha sempre sentito un forte legame con il pontefice, essendo il paese natale della nonna materna, Maria Gogna.

La sindaca Roberta Daglio ha espresso quanto questo legame di sangue e di terra renda il lutto ancora più intimo e significativo per gli abitanti, che si sentono parte della storia del pontefice.

Una commemorazione collettiva

Nonostante la volontà di partecipare ai funerali a Roma, gli abitanti di Teo hanno deciso di rinunciare al viaggio, ritenuto troppo lungo e disagevole. Invece, si riuniranno nella loro chiesetta per seguire la diretta televisiva della cerimonia funebre. Questo gesto rappresenta un modo per sentirsi vicini a papa Francesco, un pontefice che ha sempre parlato al cuore della gente con umiltà e misericordia. Domani sera, nell’oratorio di Teo, sarà recitato un rosario di suffragio, un momento di preghiera collettiva che unisce la comunità nel ricordo del pontefice.

Il ricordo di un Pontefice vicino agli ultimi

Papa Francesco ha incarnato una Chiesa aperta al dialogo e attenta alle ferite dell’umanità. La sua figura ha rappresentato un faro di speranza per molti, e il suo legame con Teo è un esempio di come la fede possa unire le persone, anche in momenti di grande tristezza. La pergamena benedetta dal pontefice, conservata nella chiesetta locale, simboleggia questo legame speciale e sarà un punto di riferimento durante le celebrazioni in memoria di Francesco. Le campane della chiesa suoneranno a lutto, un segno tangibile del dolore condiviso da una comunità che si stringe attorno ai valori di amore e solidarietà che il pontefice ha sempre promosso.