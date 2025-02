Una drammatica scena di violenza domestica si è consumata la scorsa notte in un appartamento della Magliana, a Roma. Durante una lite, il marito ha aggredito la moglie con un bastone, ma lei ha reagito colpendolo con un coltello. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Il marito la picchia, moglie lo accoltella: ricoverati in ospedale

Una violenta lite è scoppiata alle 4 della scorsa notte tra una coppia di 52enni a Roma, tanto che i vicini hanno richiesto l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Tor Carbone, l’uomo era agonizzante, ferito da coltellate, e la donna era ferita dalle percosse.

Secondo gli investigatori, il marito avrebbe iniziato a insultare la moglie e ad aggredirla, finché lei non ha reagito colpendolo con un coltello da cucina. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni: lui al San Camillo in codice rosso, lei al Sant’Eugenio.

Il marito la picchia, moglie lo accoltella: le indagini

La Squadra mobile ha avviato le indagini sull’aggressione, e attualmente le posizioni dei due coinvolti sono al vaglio della procura.

Stando a quanto riferito dalla donna alle forze dell’ordine, subiva violenze da anni. Le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità penali, mentre entrambi restano sotto osservazione in ospedale.