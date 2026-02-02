Il messaggio di Mattarella per la tregua olimpica a Milano-Cortina 2026

Il clima di attesa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si è fatto palpabile con l’apertura della 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta al prestigioso Teatro alla Scala di Milano. In questa occasione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso un forte desiderio di pace, sottolineando il potere unificante dello sport in un momento storico caratterizzato da conflitti e divisioni.

Un appello alla tregua olimpica

Nel suo discorso, il presidente ha enfatizzato l’importanza di una tregua olimpica, auspicando che venga rispettata in ogni angolo del mondo. Ha affermato con fermezza: “Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”. Queste parole, che richiamano il famoso messaggio di Martin Luther King, sono un richiamo alla responsabilità collettiva di promuovere la pace attraverso il linguaggio universale dello sport.

L’importanza dello sport come veicolo di speranza

Mattarella ha continuato a sottolineare come lo sport rappresenti un potente veicolo di speranza e inclusione. “Lo sport accoglie, produce gioia, passione e rispetto per l’altro”, ha dichiarato. In un mondo spesso segnato da conflitti e violenze, il presidente ha messo in evidenza il ruolo dello sport nella costruzione di legami tra i popoli e nella promozione della dignità umana. Ha detto: “Si contrappone alla violenza che genera solo ulteriore violenza, calpestando la dignità e la qualità di vita delle persone”.

Milano-Cortina come palcoscenico globale

Con l’arrivo degli atleti, degli allenatori e di un vasto pubblico da tutto il mondo, l’Italia si prepara a vivere un evento di portata mondiale. Mattarella ha affermato: “Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che verranno a partecipare a questa grande celebrazione dello sport”. Ha anche evidenziato l’importanza dell’ospitalità, un elemento intrinseco all’identità culturale italiana, promettendo che gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire le bellezze naturali e storiche delle regioni che ospiteranno le competizioni.

Un’opportunità per la conoscenza e l’incontro

Le Olimpiadi, secondo il presidente, rappresentano un’opportunità unica non solo per le sfide sportive ma anche per l’incontro e la conoscenza tra culture diverse. “Quando atleti e dirigenti di oltre novanta paesi si riuniscono, si crea un ambiente di fraternità e lealtà nella competizione”, ha commentato. Questo spirito di unione è più che mai necessario in un contesto globale complicato, in cui le divisioni sembrano prevalere.

Valori olimpici e messaggio di unità

Mattarella ha ribadito che i valori olimpici di lealtà, inclusione e fraternità sono valori che l’Italia ha abbracciato sin dalla sua fondazione. Ha ringraziato il Comitato Olimpico Internazionale per il suo impegno nel promuovere esperienze di incontro e comprensione reciproca in tutto il mondo. Inoltre, ha lodato gli atleti, i cui sogni e successi fungono da esempio per le nuove generazioni, ispirando milioni di giovani a intraprendere la pratica sportiva.

Concludendo il suo intervento, il presidente ha augurato a tutti i partecipanti, agli spettatori e agli organizzatori di vivere un’Olimpiade indimenticabile. Ha espresso la speranza che, attraverso lo sport, si possa costruire un futuro migliore, libero da conflitti e pieno di opportunità per tutti.