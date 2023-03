Il ministero della Difesa russo: "Intercettati due bombardieri Usa sul Mar Baltico"

La comunicazione arriva direttamente dal ministero della Difesa russo: “Intercettati due bombardieri Usa sul Mar Baltico”. Da Mosca fanno sapere che un caccia da supremazia ha individuato due grossi velivoli B-52H e la notizia è rimbalzata in queste ore sui media internazionali, a contare che si tratta con ogni probabilità dei “bomber” che l’Usaf tiene di stanza in numero di otto in Europa sotto comando Nato.

“Due bombardieri Usa sul Mar Baltico”

La notizia scarna è che il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che ieri un suo caccia da supremazia aerea di penultima generazione Su-35 ha intercettato sul Mar Baltico 2 bombardieri strategici B-52H Usa. I due grossi velivoli procedevano in direzione del confine russo. Da quanto si apprende il caccia è rientrato dopo che i bombardieri si sono allontanati. Ed Interfax ha dato la notizia. Poco tempo fa c’era stato l’abbattimento il 14 marzo di un drone Usa nel Mar Nero dopo essere stato intercettato da caccia russi.

“Il nostro caccia non ha affatto sconfinato”

Dal canto suo Mosca, per mezzo del portavoce del ministro della Difesa Serghei Shoigu ha dichiarato che il volo del Su-35 è stato rigorosamente in linea con le regole internazionali sull’uso dello spazio aereo. “Non è stata consentita alcuna violazione del confine di Stato della Russia”.