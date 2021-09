Il ministro Speranza finisce sotto scorta dopo le minacce di no vax e no Green pass

Per il ministro Roberto Speranza si sarebbe resa necessaria la scorta dopo le minacce ricevute dai no vax e dai no Green pass.

Secondo un’indiscrezione del Foglio, il ministro della Salute Roberto Speranza sarebbe sotto scorta dopo le minacce ricevute dai no vax e dai no Green pass, gli stessi che oggi si accingono a manifestare contro il certificato verde bloccando le stazioni di 54 città italiane.

Anche il ministro Di Maio, così come giornalisti e virologi, è stato oggetto di minacce e insulti.

Speranza sotto scorta

Questo quanto scritto dal quotidiano da parte del direttore Claudio Cerasa: “La notizia appresa ieri dal Foglio della scorta improvvisamente resasi necessaria per il ministro della Salute Roberto Speranza a seguito di ripetute minacce dovrebbe suggerire una maggiore cautela a tutti quei politici che con molta disinvoltura tendono a giustificare gli estremismi non vax“.

Speranza sotto scorta: minacciati anche giornalisti e virologi

Le frasi minacciose provengono soprattutto dal gruppo Telegram “Basta dittatura” i cui iscritti (circa 40 mila) continuano a rilanciare attacchi violenti contro politici, virologi e giornalisti “responsabili del regime“. Hanno anche reso noti i loro indirizzi e numeri di telefono per inviare loro insulti e intimidazioni.

Speranza sotto scorta: parla Ricciardi

Su minacce e insulti è intervenuto il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi, il quale ha applaudito il ministro Lamorgese e le forze dell’ordine che sono al lavoro per identificare e perseguire i responsabili.

“Io sono stato sempre minacciato, dall’inizio della pandemia subiamo questo tipo di pressioni ma c’è stata un’intensificazione negli ultimi 5-6 giorni“, ha aggiunto affermando di non avere paura e di essere, con la coscienza pulita, impegnato per lavorare a vantaggio della popolazione.

“Nella mia vita ho affrontato prove difficili, a partire dal mio tirocinio al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli quando arrivavano a frotte persone ferite da arma da fuoco.

Ne ho viste di tutti i colori, non mi fa né caldo né freddo, però mi fa molta tristezza“, ha concluso.