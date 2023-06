Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha affermato di essere pronto a usare le eventuali risorse del Pnrr che potrebbe essere liberate dopo l’esame da parte dell’Unione delle modifiche apportate dal Governo Meloni al piano.

Il ministro Urso sul Pnrr: “Possiamo usare noi i fondi dei progetti incagliati”

I soldi del Pnrr fanno gola a tutti. In attesa che l’Ue si pronunci sulle modifiche apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza dalla maggioranza di Governo, già c’è chi si propone per mettere le mani sugli eventuali fondi liberi.

È il caso, infatti, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è prontamente candidato per accaparrarsi e utilizzare le risorse eventualmente liberate dopo la “revisione con la Ue del piano Pnrr”, di “progetti incagliati poco attinenti al piano come gli stadi di Firenze e Venezia”.

L’intervento al Forum in Masseria

Il ministro Urso, in occasione del suo intervento al Forum in Masseria, ha asserito con determinazione: “Noi come ministero siamo in condizione di usare tutti i nostri fondi”.

Il titolare del dicastero che gestisce le imprese, inoltre, ha aggiunto che, nel caso in cui dovessero arrivare in Italia altri fondi, questi potrebbero essere usati in primo luogo per finanziare la “transizione 5.0” con investimenti delle imprese incentrati sul green e sul digitale.