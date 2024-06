Il mondo di Patty, Leandro condannato a 6 anni per le accuse di Giusy

Caos tra il cast della popolare serie Il mondo di Patty. L’attore Juan Darthes, che interpreta Leandro, è stato condannato a 6 anni di carcere dopo le accuse di molestia della collega Thelma Fardin, che vestiva i panni di Giusy.

L’attore brasiliano Juan Darthes è stato condannato a 6 anni di carcere per stupro. Famoso per aver interpretato Leandro nella serie Il mondo di Patty, è stato accusato di violenza sessuale da parte della collega Thelma Fardin, che nella popolare fiction vestiva i panni di Giusy.

Juan Darthes ha stuprato Thelma Fardin: la sentenza

Secondo il tribunale di San Paolo, in Brasile, l’interprete di Leandro ha stuprato la collega che vestiva i panni di Giusy nel 2009. La violenza sessuale è avvenuta in Nicaragua, al termine della tournée della serie. Thelma, che all’epoca dei fatti aveva 16 anni, lo ha denunciato nel 2018 e Juan si è difeso sostenendo di essere stato lui ad essere abusato. Stando a quanto riporta il sito Infobae, il tribunale ha condannato Darthes a 6 anni di carcere con l’accusa di stupro.

Il mondo di Patty: la reazione di Leandro alla condanna

Al momento, Leandro non ha commentato la condanna a 6 anni per stupro. Nel 2018, però, dopo la prima denuncia da parte della collega, aveva rilasciato un’intervista sostenendo di essere innocente. Non solo, aveva dichiarato: