Il Montana è il primo Stato americano a vietare TikTok

Il Montana è il primo Stato USA a varare il bando totale di Tik Tok ma il provvedimento sarà probabilmente oggetto di contese legali con riferimento alla libertà di espressione sancita dal Primo Emendamento.

Il Montana vieta Tik Tok sul suo territorio

Il governatore Greg Gianforte, membro del Partito Repubblicano, ha apposto la sua firma sulla legge che vieta TikTok, il social più amato dai giovani. L’entrata in vigore del provvedimento è programmato per il prossimo gennaio. Si tratta di una misura più ampia rispetto ai divieti attualmente in vigore in quasi la metà degli Stati e nel governo federale degli Stati Uniti, che vietano l’installazione di TikTok sui dispositivi governativi.

Il motivo è legato alle preoccupazione di vari Stati – non solo americani tra l’altro – sull’utilizzo dei dati del social che appartiene a un’azienda cinese.

Le sanzioni

Il Montana è il primo Stato statunitense a bandire TikTok dal suo territorio. La nuova legge impone ai fornitori di app, come Google e Apple, di rimuovere l’applicazione dai loro negozi online, con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro per chi non rispetta questa disposizione. Non sono previste sanzioni per gli utenti che utilizzano l’app, e non è ancora stato chiarito come la legge verrà applicata per quanto riguarda le app già scaricate prima del primo gennaio 2024.

Possibili contese legali

La legge appena approvata sarà probabilmente oggetto di contestazione legale, rappresentando un banco di prova per determinare se un’America “libera da TikTok” sia effettivamente realizzabile. Gli esperti di sicurezza informatica suggeriscono che far rispettare il divieto potrebbe presentare numerosi problemi.

La risposta della portavoce di Tik Tok

La portavoce di TikTok per l’America Brooke Oberwetter ha risposto dicendo che la legge “viola il Primo Emendamento degli Stati Uniti” che, ricordiamo, garantisce la libertà di espressione. “Vogliamo rassicurare gli abitanti del Montana che possono continuare a usare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e trovare una comunità, mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana”, ha dichiarato Oberwetter in un comunicato”.