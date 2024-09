Il noto conduttore televisivo e giornalista, Luca Giurato, è venuto a mancare all'età di 84 anni. La causa della morte è stata un'improvvisa crisi cardiaca.

La televisione italiana è in lutto per la perdita di una figura importante. Luca Giurato, un veterano giornalista e presentatore televisivo che ha lavorato per Rai per molti anni in vari programmi, è morto improvvisamente all’età di 84 anni a causa di un infarto fulminante. La sua moglie, Daniela Vergara, ha confermato la triste notizia all’agenzia Adnkronos: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci gli ultimi giorni d’estate…”, dichiara tra le lacrime. Luca Giurato, il rinomato giornalista e conduttore televisivo, è deceduto all’età di 84 anni. “Morto per un infarto fulminante”.