Il nuovo presidente dell'Anm è Giuseppe Tango: chi è, la reazione di Nordio

Il nuovo presidente dell'Anm è Giuseppe Tango: chi è, la reazione di Nordio

L’Associazione nazionale magistrati ha un nuovo presidente dopo le dimissioni, per motivi personali, di Cesare Parodi. Si tratta di Giusepe Tango, eletto dal

Comitato direttivo centrale dell’Associazione per acclamazione. Successivamente è avvenuta anche l’elezione formale, secondo statuto, di Tango con 31 voti a

favore ed un astenuto. Il nome di Tango era stato indicato dallo stesso Parodi a nome del gruppo di Magistratura Indipendente. A tal proposito aveva

dichiarato: “Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D’Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di

convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. Mi è un gruppo fortemente democratico e non possiamo che fare nostra l’indicazione degli elettori, dei

colleghi che a livello nazionale hanno espresso 700 preferenze per Giuseppe Tango”. Ma chi è e di cosa si occupa Giuseppe Tango?

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm: chi è e come ha reagito Nordio

Il nuovo presidente dell’Anm ha 43 anni: Giuseppe Tango, questo il successore di Cesare Parodi che ha formalizzato nei giorni scorsi le sue dimissioni, è giudice del lavoro a Palermo ed è esponente del gruppo di Magistratura Indipendente. Alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell’Anm, nel gennaio dello scorso anno, è stato il magistrato più votato. Ha ricoperto, in passato, l’incarico di presidente della Giunta sezionale dell’Anm di Palermo.

Le prime parole di Tango subito dopo l’elezione sono state le seguenti: “Da domani – ha dichiarato – ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico”. Anche il ministro Nordio ha ‘reagito’ alla notizia con una dichiarazione: “Prendo atto delle dichiarazioni del nuovo Presidente dell’Anm Giuseppe Tango al quale auguro un buon lavoro e un fruttuoso rapporto con noi. Sono certo che, dopo questo momento di contrapposizione, riusciremo a trovare gli elementi di concordia per una giustizia più efficiente e più moderna. Rinnovo anche il mio cordiale saluto al presidente e amico Cesare Parodi”.