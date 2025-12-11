Il Pd supera Fratelli d'Italia: Risultati dell'Ultimo Sondaggio

Il panorama politico italiano sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24, il Partito Democratico (Pd) sta recuperando terreno rispetto a Fratelli d’Italia (FdI), guidato da Giorgia Meloni. Questo mutamento avviene in concomitanza con le recenti elezioni regionali, che sembrano aver influenzato l’umore degli elettori.

Le nuove percentuali di voto

Nel sondaggio, FdI si attesta al 27,8%, registrando una diminuzione dello 0,7% rispetto alla rilevazione di inizio novembre. D’altra parte, il Pd ha visto un incremento di un punto percentuale, portandosi al 22,1%. Queste variazioni indicano un accorciamento delle distanze tra i due principali partiti italiani.

Movimento 5 stelle e altri partiti

Il Movimento 5 Stelle (M5S) si attesta su un 13,4%, subendo una leggera flessione dello 0,1%. Anche i partiti del centrodestra mostrano segnali di calo: Forza Italia si posiziona al 7,6% (-0,4) e la Lega al 7,8% (-0,5). Al contrario, Alleanza Verdi Sinistra registra un incremento di un punto, raggiungendo il 7,7%.

La fiducia nel governo

Un aspetto cruciale di questo sondaggio riguarda la fiducia nel governo Meloni, scesa al 29%, il valore più basso mai registrato. Questo calo di fiducia potrebbe riflettere il malcontento degli elettori nei confronti delle politiche adottate dall’attuale amministrazione. Le conseguenze di questo dato potrebbero influenzare anche i partiti di governo, i quali si troveranno ad affrontare nuove sfide in vista delle prossime elezioni.

Le reazioni politiche

Le reazioni alle nuove statistiche sono state immediate. Partiti come +Europa e i Radicali Italiani hanno espresso soddisfazione per il calo di Fratelli d’Italia, evidenziando la discrepanza tra le promesse elettorali e la realtà attuale. Il Movimento 5 Stelle ha criticato il governo, sottolineando che il calo di fiducia rappresenta un segnale chiaro di insoddisfazione popolare.

Il metodo del sondaggio

È importante notare che il sondaggio è stato condotto utilizzando il metodo Cawi tra il 4 e il 5 dicembre, su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne italiana. La stratificazione per genere, età, titolo di studio e area geografica garantisce una certa accuratezza ai risultati, che presentano un margine d’errore del +/- 3,5% e un intervallo di confidenza del 95%.

Il recupero del Partito Democratico (Pd) e il calo di Fratelli d’Italia (FdI) rappresentano una dinamica significativa nel panorama politico italiano. Inoltre, la fiducia nel governo continua a registrare un trend negativo. Questi fattori si dimostreranno determinanti per le scelte politiche future e per l’orientamento degli elettori in vista delle prossime elezioni.