Un esempio di cambiamento personale e collettivo

Perdere peso è una sfida ardua per molti, ma l’esperienza di Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, dimostra che il supporto della comunità può fare la differenza. In otto mesi, Fregonese ha perso 25 chili, migliorando non solo la sua salute fisica, ma anche il suo benessere mentale. La sua storia è un esempio di come l’impegno collettivo possa portare a risultati straordinari.

Il percorso di Fregonese verso il benessere

Durante i suoi primi due mandati, Fregonese aveva accumulato oltre 40 chili. Dopo la riconferma nel 2024, ha deciso di riprendere in mano la sua salute. “All’inizio ero un po’ ingrassato, ma mi hanno detto che era normale. Poi sono calato, con i tempi giusti. Fino a ora ho perso 25 chili”, racconta al “Corriere del Veneto”. L’inizio di questa trasformazione è stato segnato da un’attività fisica regolare tra le colline di Valdobbiadene, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Il ruolo cruciale della comunità

Fregonese attribuisce gran parte del suo successo al coinvolgimento della comunità. “Da solo non ce l’avrei fatta, ci avevo già provato, non funzionava. Lo stimolo è arrivato anche da loro”, spiega. Il gruppo di camminatori ha superato le 40 camminate settimanali, partendo da 45 partecipanti fino a raggiungere picchi di 250. “E sono soprattutto donne. Gli uomini, da questo punto di vista, sono più pigri”, sottolinea il sindaco. Questa iniziativa ha non solo migliorato la salute dei partecipanti, ma ha anche creato un forte senso di comunità.

Benefici oltre la salute personale

La storia di Fregonese ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, contribuendo a promuovere Valdobbiadene come meta per il turismo sportivo. “Il nome di Valdobbiadene, già legato alle colline del Prosecco, è stato associato anche allo sport e al benessere”, afferma. I percorsi di camminata, che attraversano paesaggi mozzafiato, hanno attirato visitatori da diverse regioni e paesi, desiderosi di praticare attività all’aria aperta.

Un obiettivo di benessere, non solo di peso

Partito da 141 chili, Fregonese pesa ora 116 chili e punta a scendere sotto i 100. “Non dico tornare a 90, ma ce la posso fare. L’obiettivo comunque non è il peso, ma stare bene”, afferma. Le camminate sono diventate anche un’opportunità per dialogare con i cittadini su questioni locali, creando un legame più forte tra il sindaco e la comunità. “L’occasione per una domanda o una segnalazione c’è sempre”, conclude Fregonese, evidenziando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo.