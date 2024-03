Nuove indagini e scandali nel mondo della Formula 1. Dopo l’inchiesta a Horner nuove accuse anche per Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA.

Il presidente della FIA sotto inchiesta. Ecco cosa sta succedendo

In un articolo la BBC ha rivelato quanto accaduto:

«Un informatore ha raccontato alla FIA che Ben Sulayem sarebbe intervenuto personalmente per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso. La situazione si sarebbe presentata durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023»

Il presidente sarebbe finito sotto investigazione per aver tentato di interferire sul risultato finale di una gara di Formula 1.

La penalità di Alonso e l’inchiesta per il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem

Sull’articolo pubblicato dalla BBC si legge:

«Alonso ha ricevuto una penalità iniziale di cinque secondi per aver posizionato la sua vettura parzialmente fuori dalla casella di partenza sulla griglia della gara. Questa penalità è stata poi scontata al primo pit-stop di Alonso. Tuttavia, al due volte campione è stata poi inflitta una nuova penalità di 10 secondi perché si è ritenuto che l’Aston Martin avesse lavorato sulla vettura mentre si stava scontando la penalità».

La decisione del presidente Mohammed Ben Sulayem

Il presidente Mohammed Ben Sulayem avrebbe contattato lo sceicco Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, vicepresidente della FIA per lo sport per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, per spiegare che la sanzione inflitta al pilota asturiano andava revocata.