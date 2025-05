Un gesto simbolico per la biodiversità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di celebrare la giornata mondiale della biodiversità con un gesto concreto e simbolico. Nella tenuta di Castelporziano, ha partecipato a un progetto di riforestazione, piantando un arbusto di Cerro insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Questo evento non è solo un atto di giardinaggio, ma rappresenta un impegno verso la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

Il progetto di riforestazione a Castelporziano

La tenuta di Castelporziano, un’area di grande valore ecologico, ospiterà un bosco di quasi 60 ettari, grazie ai finanziamenti del PNRR Next Generation EU. Questo intervento di restauro forestale è parte di un’iniziativa più ampia che mira a migliorare la qualità dell’ambiente e a promuovere la biodiversità. Con circa 60 mila piante previste, il progetto non solo contribuirà a combattere il cambiamento climatico, ma offrirà anche nuovi habitat per la fauna locale.

Il ruolo delle istituzioni nella tutela dell’ambiente

La partecipazione del presidente Mattarella e del sindaco Gualtieri sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni nella lotta per la sostenibilità ambientale. La riforestazione è una delle strategie chiave per affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo. Iniziative come questa dimostrano che è possibile unire forze e risorse per un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro pianeta. La giornata mondiale della biodiversità diventa così un’occasione per riflettere sull’importanza di ogni singolo gesto, anche il più semplice, nel contribuire a un futuro più verde e sostenibile.