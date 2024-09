Il primo appuntamento con gli legali nel contesto del divorzio Ferragnez, cosa si è realmente verificato?

Non solo il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato al centro di speculazioni, ma anche i Ferragnez stanno affrontando un periodo di instabilità, procedendo al divorzio. In un incontro tra Fedez e Chiara Ferragni, caratterizzato da tensione e distanza, non ci sono stati tentativi di riconciliazione ma è stato raggiunto un accordo di separazione. Chiara rifuterà qualsiasi supporto finanziario dall'ex marito, prendendosi completamente cura dei figli, mentre Fedez contribuirà con le spese educative e mediche. Entrambi vivranno vite separate.

In questi ultimi tempi, non solo il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato messo in discussione, ma anche i Ferragnez stanno attraversando un periodo turbolento, procedendo con il loro divorzio. Gabriele Parpiglia riporta che gli avvocati di entrambi i coniugi si sono incontrati di recente.

L’incontro tra Fedez e Chiara Ferragni si è svolto in presenza degli avvocati, con un’atmosfera tesa e distante. Era la prima volta che si vedevano dopo un lungo periodo di separazione e silenzio. Non sono state scambiate parole di conciliazione e non c’è stato alcun slancio verso la serenità. Tuttavia, sembra che abbiano raggiunto un accordo.

Riguardo al divorzio dei Ferragnez, l’accordo sembra essere stato finalizzato. Chiara si prenderà cura dei figli a pieno titolo, rifiutando fermamente qualsiasi tipo di assistenza finanziaria, dopo aver considerato la somma ‘insignificante’ offerta dall’ex marito. In altre parole, Chiara ha deciso di non ricorrere a sostegno finanziario inadeguato per un tema così delicato e importante. Per quanto riguarda Fedez, egli contribuirà alle spese educative e mediche dei figli. Inoltre, la legge gli consentirà di passare del tempo con i figli ogni secondo weekend e di ospitarli a casa sua. Questo segna la fine dell’unione conosciuta come ‘i Ferragnez’, con entrambi che continuano a vivere vite separate.

