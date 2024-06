Il principe Harry rivede Kate Middleton: la sua reazione 'a distanza' non sfugge

Il principe Harry rivede Kate Middleton: la sua reazione 'a distanza' non sfugge

A distanza di mesi, il principe Harry ha finalmente rivisto Kate Middleton. La reazione del marito di Meghan Markle, seppur a distanza, ha attirato l’attenzione dei media: “sconvolto ed emozionato“.

Il principe Harry rivede Kate Middleton

Un tempo, prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita, il principe Harry aveva un ottimo rapporto con la cognata Kate Middleton. Da anni, però, quell’idillio è un lontano ricordo. Nonostante tutto, il fratello di William è stato felice di rivederla in occasione del Trooping the Colour, primo evento pubblico a cui la principessa ha preso parte dopo l’annuncio del tumore.

Come ha reagito il principe Harry alla vista di Kate Middleton?

Pur avendo assistito al Trooping the Colour a distanza, il principe Harry è apparso “sconvolto ed emozionato” alla vista di Kate Middleton. Questo, almeno, è quanto sostengono i beninformati. Molto probabilmente, il duca di Sussex non si aspettava di rivedere la cognata e l’ha trovata bene, nonostante la terribile battaglia contro il cancro che sta combattendo.

Harry commosso per Kate Middleton

Il principe Harry si sarebbe molto commosso nel rivedere Kate felice e sorridente accanto ai figli. I beninformati sostengono che abbia avuto un vero e proprio “sussulto“. Probabilmente, stando a chilometri e chilometri di distanza, il marito di Meghan si sente in colpa per non riuscire a stare vicino al padre e alla cognata, entrambi malati oncologici.