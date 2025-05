Il ricordo di Giovanni Falcone e la lotta contro la mafia oggi

Un anniversario che segna la storia

Il 23 maggio rappresenta una data indelebile nella memoria collettiva italiana. Trentaquattro anni fa, un attentato mafioso costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Questo tragico evento ha segnato un punto di svolta nella lotta contro la mafia, portando alla luce la necessità di un impegno costante e collettivo per sradicare la criminalità organizzata.

Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risuonano forti: “La mafia ha subito colpi pesantissimi, ma l’opera di sradicamento deve continuare”. Un richiamo all’unità e alla responsabilità di ogni cittadino nel contrastare le infiltrazioni mafiose nella società.

Il significato della legalità

La Giornata della Legalità non è solo un momento di commemorazione, ma un’opportunità per riflettere sull’importanza di promuovere una cultura della legalità. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato come il sacrificio di Falcone e delle vittime della mafia debba guidare l’azione del governo nella lotta contro ogni forma di criminalità. “Non dimentichiamo”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un impegno continuo. La legalità deve diventare un valore condiviso, una responsabilità collettiva che coinvolge le nuove generazioni.

Le nuove sfide della mafia

Oggi, la mafia si presenta sotto forme diverse, meno violente ma altrettanto insidiose. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha evidenziato come la criminalità organizzata continui a contaminare le istituzioni pubbliche e a infiltrarsi nei meccanismi della vita sociale. “Dobbiamo stare attenti alle espressioni moderne della mafia”, ha avvertito, sottolineando l’importanza di un’azione culturale e di vigilanza costante. La lotta contro la mafia non è solo una questione di repressione, ma richiede un cambiamento profondo nella società, un’educazione alla legalità che parta dalle scuole e coinvolga tutti i cittadini.

Il ricordo come strumento di giustizia

Il ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime della mafia deve servire da stimolo per un’azione concreta. Caterina Chinnici, europarlamentare e figlia di Rocco Chinnici, ha condiviso il suo impegno per promuovere una cultura della legalità senza confini. “La memoria deve essere seme di giustizia”, ha affermato, richiamando l’importanza di trasmettere l’eredità di Falcone e Borsellino alle nuove generazioni. La lotta contro la mafia è una guerra lunga e complessa, ma la speranza di un futuro libero da criminalità è ciò che deve guidare ogni azione.