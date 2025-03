Luciano Fregonese racconta come la comunità ha contribuito alla sua trasformazione personale.

Un viaggio di trasformazione personale

Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, ha intrapreso un percorso di cambiamento che ha attirato l’attenzione non solo locale, ma anche internazionale. Pesando inizialmente 140 chili, il sindaco ha deciso di prendere in mano la sua salute e, grazie all’aiuto della sua comunità, è riuscito a perdere ben 26 chili, raggiungendo un peso di 114 chili. Questo cambiamento non è stato solo fisico, ma ha anche avuto un impatto significativo sulla sua vita sociale e professionale.

Il potere della comunità

Fregonese attribuisce gran parte del suo successo all’adesione di centinaia di concittadini alle camminate settimanali organizzate nel comune. Queste iniziative non solo hanno promosso uno stile di vita più sano, ma hanno anche creato un senso di appartenenza e solidarietà tra i partecipanti. “Chiacchieriamo e facciamo conoscenza. Una bella esperienza” racconta una signora che partecipa regolarmente alle camminate. Questo dimostra come il supporto reciproco possa fare la differenza in un percorso di cambiamento personale.

Un esempio da seguire

La storia di Luciano Fregonese è un esempio lampante di come la determinazione personale, unita al supporto della comunità, possa portare a risultati straordinari. La sua esperienza ha ispirato molti altri a intraprendere percorsi simili, dimostrando che il cambiamento è possibile quando ci si unisce per un obiettivo comune. La sua iniziativa ha anche attirato l’interesse della stampa estera, sottolineando l’importanza di storie positive che emergono dalle piccole comunità italiane.

Conclusioni e prospettive future

Il sindaco di Valdobbiadene non si ferma qui. Con l’entusiasmo e il supporto della sua comunità, ha in programma di continuare a promuovere stili di vita sani e attività che coinvolgano i cittadini. La sua storia è un invito a tutti a riflettere sull’importanza della comunità nel raggiungimento dei propri obiettivi e sulla potenza delle relazioni umane nel migliorare la qualità della vita.