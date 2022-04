Perché quello di Kadyrov di succedere a Vladimir Putin è un sogno irrealizzabile: non c'entra il consenso dello zar, è una questione di idoneità alla guida

Il sogno irrealizzabile di Ramzan Kadyrov è in linea con la megalomania del personaggio: succedere a Vladimir Putin. In che modo? Non certo esautorandolo visto che Putin può sbarazzarsi di Kadyrov come del pelo di un gatto sul divano, tuttavia il leader ceceno guida i “falchi” che a Mosca spingono per la guerra e vorrebbe puntare in alto.

Kadyrov vuole succedere a Vladimir Putin

Il Giornale dice che in Russia c’è chi “parla con serietà” di questo scenario, il che dimostra che la vodka fa malissimo, però che Kadyrov punti ad insinuarsi in un possibile caos fra fautori della guerra e della pace e si prenda un ruolo più grande di quello che ha oggi di “botolo” di Mosca ci sta tutto. Tornando alla scienza il tema della rimozione dal potere di Vladimir Putin è diventato mainstream, ma più nei sogni dell’Occidente che nelle aspirazioni dei russi che gli hanno tributato in queste ore un 83% dei consensi a scatola chiusa e malgrado i fatti di Bucha.

Un guerrafondaio più del suo “capo”

E in iperbole, tornando perciò alla fantapolitica, se Putin venisse detronizzato potrebbe anche succedere che arrivi qualcuno che sulla guerra scommette addirittura più di lui. Ecco, secondo il Giornale, e solo secondo lui, sarebbe Kadyrov perché ha quella soft skill specifica. Kadyrov. Al Cremlino. A dare ordini alla Duma. Kadyrov.