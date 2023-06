Il trend dei capelli grigi conquista anche le più giovani: i consigli vincenti per il make up

Non sono solo le donne con qualche anno alle spalle a scegliere di mostrare i capelli grigi con orgoglio. Il trend del granny look sta infatti impazzando anche tra le giovanissime da un paio di anni a questa parte. La scelta di sfoggiare capelli sale e pepe è vista, da diverse parti, come un modo per sottolineare la propria voglia di distaccarsi da canoni di bellezza imposti che premono per una continua perfezione.

Per quanto riguarda lo stile della chioma, si spazia ampiamente, andando dagli hair style punk fino ai capelli lisci e lunghi, che ricordano, a prima vista, quelli degli elfi de Il Signore degli Anelli.

Per valorizzare al massimo questa scelta estetica, è cruciale puntare sul giusto tono di grigio. Chi, per esempio, ha un incarnato particolarmente chiaro, dovrebbe focalizzarsi verso nuance fredde. Vanno benissimo l’argento e il platino. Se lo si desidera, si può osare anche con un meraviglioso biondo ghiaccio.

Nei casi in cui, invece, la carnagione è più scura, la cosa migliore da fare è andare sul classico e puntare sul sale e pepe, ma anche sul grigio antracite. Come completare il look? Con il trucco! Scopriamo qualche consiglio utile al proposito nelle prossime righe dell’articolo.

Granny look: i segreti per un make up sorprendente

La scelta di portare i capelli grigi con fierezza è, a prescindere dall’età, meravigliosamente dirompente. Per esaltarla al massimo, il make up ricopre un ruolo fondamentale. Nei casi in cui si hanno gli occhi chiari e la chioma di un tono scuro del grigio, si può, se lo si desidera, scegliere un trucco dalle sfumature calde.

Un cosmetico che non dovrebbe mai mancare nel beauty delle più giovani che hanno scelto di tingersi la chioma color cenere è il fondotinta. La pelle, infatti, per valorizzare al massimo la cromia dei capelli dovrebbe avere un tono uniforme.

Se non si ha intenzione di sfoggiare il rossetto ma comunque voglia di evidenziare una parte del viso, si può ricorrere al blush per evidenziare gli zigomi, scegliendone uno caratterizzato da una sfumatura aranciata o tendente al rosa.

Il trucco perfetto per il grigio naturale

C’è chi le chiama perennial: sono donne per le quali il tempo sembra non passare mai e che esibiscono con orgoglio sia fisici perfetti, sia segni dell’età come i capelli grigi. In questi casi, quali sono i consigli migliori da seguire dal punto di vista del trucco?

Il ruolo del fondotinta diventa ancora più centrale. Per evitare di mettere in primo piano un effetto anonimo e spento, è cruciale sceglierlo con attenzione e cercare, per quanto possibile, un tono affine al proprio naturale colorito di pelle.

Per il massimo dell’uniformità, è cruciale applicarlo anche sul collo. Pure in questo caso, per dare quel tocco in più che ha sempre il suo perché si può ricorrere a una spolverata di blush rosato o aranciato.

Rossetto, il cosmetico ideale per chi vuole osare

Il rossetto è, da sempre, il cosmetico simbolo di audacia. Questo paragone vale ancora di più se si parla di make up per granny style. Nei frangenti in cui il grigio è una scelta cromatica fatta da giovani è possibile, come ci ricorda il magazine Donnesulweb.it, andare sul sicuro con rossetti nude o, in generale, con cromie naturali.

La musica cambia nei casi in cui le labbra sono carnose o particolarmente definite. In questo frangente, ci si può sbizzarrire con rossetti rosso fuoco o, addirittura, scegliere cromie originali come il viola.

Quando il fascino del capello grigio è legato all’età, i rossetti che si prestano meglio sono quelli di colori che vanno dal rosa corallo al pesca. In generale, è meglio evitare cromie troppo scure.