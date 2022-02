L’importanza di avere un sito web

Vediamo nel dettaglio i vantaggi che comporta la creazione di un sito web.

Perché dovrei avere un sito web? A cosa serve avere una presenza online? Devo per forza essere presente anche nel mondo digitale? Queste sono sicuramente alcune delle prime domande che ci si pone quando si pensa se farsi costruire o realizzare un sito web per la propria attività.

Oggi sono sempre di più i: professionisti, imprenditori, commercianti, freelance ecc…che scelgono di avere una presenza online. Il motivo? Semplice, essere in grado di raggiungere più facilmente gli utenti in target, sviluppare il proprio business, migliorare i profitti, le entrate e i guadagni.

Internet nel corso degli ultimi anni è diventato il centro vitale dei consumi, sia in termini di servizi sia di prodotti. Per questo motivo, avere un sito web è il modo migliore per accedere al mondo digitale che sta diventando sempre più rilevante e interessante per gli utenti e soprattutto per gli imprenditori che sanno trovarsi nel posto giusto al momento giusto intercettando le richieste di potenziali clienti con il loro sito web.

Oggi una persona passa in media 6 ore online tra i dispositivi mobili e desktop, questo dimostra come sia sempre più importante avere una presenza digitale se non si vuole essere superati dai propri competitor.

Quali sono i principali vantaggi di un sito web?

Come introdotto, il sito web è un elemento importante sia per promuovere la propria attività come liberi professionisti e come fornitori di specifici servizi, sia nell’ambito del commercio o dell’imprenditoria nel settore B2B o B2C.

La presenza sul web può essere strutturata sia attraverso un sito professionale che permette di scoprire i servizi offerti e di richiedere informazioni online, sia attraverso un e-commerce nel caso in cui ci si voglia dedicare alla vendita di determinati prodotti e servizi. Ma vediamo nel dettaglio i vantaggi che comporta la creazione di un sito web!

Aumento della visibilità

Il primo vantaggio di un sito web è la possibilità di aumentare la propria visibilità e acquisire un maggior numero di clienti interessati e in target. Oggi il 93% delle decisioni sia per quanto riguarda un acquisto sia per la scelta di un professionista inizia direttamente online su motori di ricerca come Google. Avere un buon sito web e studiare un piano di posizionamento sui motori di ricerca è di certo vantaggioso se si vuole aumentare la visibilità del sito.

Ampia accessibilità e maggiore conoscenza del brand

Grazie a un sito web gli utenti che navigano in rete possono accedere alle vostre pagine a qualunque ora del giorno e in qualunque momento dell’anno, cosa che di certo non è possibile in un normale negozio e ufficio. Oltre a una più ampia accessibilità, con un sito web è possibile anche porre l’utente dinanzi alla vostra storia, i valori, le caratteristiche del brand. Grazie a un buon storytelling puoi coinvolgere l’utente e trasformarlo da lead a cliente.

Aumento dei profitti

Che scegliate di aprire un e-commerce o un sito web per promuovere la vostra attività professionale, in entrambi i casi potrete notare un aumento dei profitti. Creare un business profittevole e scalabile online è possibile grazie ai moderni metodi di comunicazione e marketing che offrono la possibilità di estendere i propri servizi e prodotti a un pubblico più ampio. Raggiungendo una mole di pubblico maggiore è possibile di conseguenza ampliare le vendite, richieste di consulenza, conversioni e al contempo si guadagni veri e propri dell’azienda.

Aprire un sito web oggi, dunque, è un’opportunità che ogni imprenditore dovrebbe prendere in considerazione per le ampie potenzialità di questo strumento sia per costruire un brand più riconoscibile sia per la creazione di maggiori margini di guadagno grazie alla vendita di prodotti e servizi online.