SuperEnalotto WinBox: cos’è, i premi in palio e come si gioca

Il tradizionale gioco SuperEnalotto si evolve: dal 1° ottobre sarà possibile accedere a nuovi premi senza maggiorazione sul prezzo della giocata. Basterà utilizzare l’app ufficiale, inquadrare il codice presente sulla ricevuta e scoprire immediatamente se si è vincitori dei premi WinBox!

SuperEnalotto diventa sempre più digital e WinBox ne è la dimostrazione. Nonostante la passione per la lotteria più popolare rimanga quella di sempre, le abitudini degli italiani cambiano e si orientano sempre più verso il digitale. Ecco perché Sisal, concessionaria del gioco SuperEnalotto, ha deciso di lanciare dal primo ottobre WinBox.

La novità di Winbox è quella di poter offrire ai giocatori premi aggiuntivi su ogni giocata SuperEnalotto e SuperEnalotto SuperStar. Su ogni ricevuta emessa da una ricevitoria autorizzata sarà presente un QR Code: scannerizzandolo tramite smartphone si entrerà subito nell’esperienza WinBox. Si potrà accedere a premi fino a 500 euro e si avrà diritto a una seconda chance gratuita dopo l’estrazione. Nel caso, infatti, non si sia realizzata alcuna vincita SuperEnalotto SuperStar, sarà possibile vincere, senza spese aggiuntive, premi fino a 50 euro.

In altre parole, giocando le proprie combinazioni SuperEnalotto SuperStar sarà possibile vincere dei premi: prima dell’estrazione, verificando in maniere “digital” se si è vinto premi aggiuntivi fino a 500 euro; al momento dell’estrazione tradizionale, nel caso in cui i numeri giocati nel concorso coincidano con quelli estratti; dopo l’estrazione – infine – si potrebbe vincere premi fino a 50 euro.

Quali sono le regole di WinBox?

Le regole di WinBox sono particolarmente semplici. Si potrà partecipare gratuitamente al nuovo gioco in maniera automatica se si finalizza la giocata online; se invece si preferisce la modalità di gioco tradizionale, la partecipazione è gratuita ma non automatica. Tutto ciò che si dovrà fare è aprire o scaricare l’applicazione ufficiale SuperEnalotto e scannerizzare il QR Code presente sulla ricevuta entro le 19:30 del giorno di estrazione. La giocata si può attivare anche da computer fisso: è necessario solo inserire l’identificativo della ricevuta sul sito ufficiale.

Cosa fare dopo aver convalidato la giocata?

L’app interattiva darà al giocatore la possibilità di verificare in tempo reale la vincita WinBox. Un premio immediato da 25 euro sarà incassato nel caso i numeri della combinazione giocata corrispondano con quelli nel Quadrato Magico presente sulla ricevuta; un premio fino a 500 euro, invece, sarà incassato nel caso la trottola animata nell’App si fermi sulla casella giusta: i premi in palio sono da 500, 100, 20 e 2 euro. Molto interessante anche la Seconda Chance: senza dover scannerizzare di nuovo il QR Code della ricevuta, si parteciperà in automatico alla possibilità di vincere ancora fino a 50 euro.

Tramite le nuove vincite WinBox, quindi, si saprà immediatamente dopo la giocata se si è vinto un premio e si potrà procedere subito alla riscossione che può avvenire sia in ricevitoria, come per i concorsi ordinari SuperEnalotto, sia online, nel caso la giocata sia stata effettuata sui siti web autorizzati al gioco.