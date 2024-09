Il trentesimo anniversario di Friends è stato segnato da controversie e lutto. Vari oggetti di scena della serie, tra cui un maglione indossato da Chandler, sono stati messi all'asta.

La celebrazione del trentesimo anniversario della popolare serie televisiva americana Friends è segnata da lutto e controversie. Matthew Perry, l'attore che interpretava Chandler, è scomparso prematuramente l'anno scorso e non sarà presente all'evento del 22 settembre. Inoltre, ci sono polemiche riguardo alla mancanza di diversità nello show, come commentato da Aisha Tyler, ex attrice della serie.

Friends celebra il suo trentesimo anno, tra lutto e controversie. Articoli memorabili dalla serie all’asta, tra cui un maglione di Chandler. Le celebrazioni dell’anniversario includeranno ricordi e pezzi unici, ma sarà un’occasione piuttosto amara per le cinque co-star ancora in vita. Il popolare show televisivo americano Friends, che ha rivoluzionato l’umorismo in televisione con le sue dieci stagioni tra il 1994 e il 2004, si avvicina all’anniversario tra lutto e polemiche. Matthew Perry non sarà presente per celebrare l’evento del 22 settembre: l’attore che ha dato vita al carismatico Chandler è prematuramente scomparso l’ottobre scorso a causa di un’overdose di ketamina prescritta illegalmente. Inoltre, Aisha Tyler, l’attrice che interpretava la professoressa di paleontologia corteggiata da Ross, ha commentato alla vigilia dell’anniversario che “nonostante fosse ambientato a Manhattan, Friends mancava di diversità”.