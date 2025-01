Un confronto acceso tra Helena e Zeudi

La puntata di giovedì 30 gennaio del Grande Fratello ha visto come protagonista indiscussa Helena Prestes, la quale ha dato vita a un acceso confronto con Zeudi Di Palma. La tensione tra le due ragazze è palpabile, alimentata da un triangolo amoroso che ha coinvolto anche Javier Martinez. Dopo il ripescaggio, Helena si è ritrovata in una situazione inaspettata, scoprendo che l’argentino e l’ex Miss Italia si erano avvicinati durante la sua assenza. Questo ha scatenato la furia della brasiliana, che ha accusato Zeudi di aver finto interesse nei suoi confronti per alimentare la ‘ship’ delle ‘Zelena’. La situazione si è rapidamente intensificata, con attacchi verbali in diretta che hanno lasciato il pubblico senza parole.

La crisi e il tentativo di chiarimento

Nonostante il tumulto in studio, la situazione ha preso una piega inaspettata dopo la puntata. Zeudi, visibilmente scossa, si è sfogata con Amanda Lecciso e Maria Teresa Ruta, esprimendo il desiderio di non perdere il legame con Helena. Questo ha spinto la brasiliana a cercare un confronto privato, dove ha cercato di spiegare le sue ragioni. Helena ha sottolineato quanto fosse importante il loro rapporto, ma ha anche espresso il suo disappunto per l’avvicinamento di Zeudi a Javier. La giovane napoletana, dal canto suo, ha ribadito di aver agito in base alla convinzione che Helena fosse eterosessuale, il che ha complicato ulteriormente la situazione.

Un riavvicinamento controverso

Il riavvicinamento tra Helena e Zeudi ha suscitato scetticismo tra i telespettatori e gli stessi concorrenti. Molti utenti sui social media hanno messo in dubbio la sincerità di questo gesto, sospettando che fosse un tentativo di mantenere viva la ‘ship’ e il supporto del pubblico. Le parole di Shaila, che ha definito la situazione un “grandissimo bluff”, riflettono il clima di diffidenza che aleggia nella Casa. Anche altri concorrenti, come Giglio e Pamela Petrarolo, hanno espresso preoccupazioni riguardo a una presunta protezione nei confronti di Helena, suggerendo che il programma stia orchestrando gli eventi per favorirla. La tensione continua a crescere, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso e in attesa di ulteriori sviluppi.