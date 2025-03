Un trono in tempesta

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a far discutere. Le recenti registrazioni hanno messo in luce una serie di eventi che hanno alimentato la tensione tra il tronista e le sue corteggiatrici. La confusione di Gianmarco sembra crescere, mentre le sue scelte lasciano spazio a interpretazioni contrastanti. Durante le registrazioni del 30 e 31 marzo, il tronista ha portato in esterna due delle sue pretendenti, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi, dando vita a situazioni che hanno scatenato polemiche.

La chimica con Nadia e il conflitto con Francesca

Con Nadia, Gianmarco ha condiviso un intenso bacio, un momento che ha evidenziato una forte attrazione tra i due. Tuttavia, la situazione si è complicata con Francesca, che ha cercato di esprimere i suoi sentimenti attraverso una canzone cinese tradotta in italiano. Questo gesto, anziché avvicinarli, ha scatenato la reazione negativa di Gianmarco, il quale ha ritenuto che Francesca avrebbe dovuto affrontare direttamente le tensioni accumulate nelle precedenti registrazioni. La discussione in studio è rapidamente degenerata, portando il tronista a sfogarsi e a lasciare lo studio, un gesto che ha sorpreso tutti.

Le reazioni in studio e le conseguenze

Il giorno successivo, Maria De Filippi ha mostrato il momento in cui Gianmarco ha abbandonato lo studio, dando il via a un acceso dibattito tra i presenti. Il tronista ha accusato Cristina Ferrara di non mostrare interesse per lui, mentre Francesca ha espresso il suo malcontento, sentendosi presa in giro. La tensione è palpabile, e le dinamiche tra i protagonisti si fanno sempre più intricate. Gianmarco ha continuato a ballare con Nadia, evidenziando una complicità che ha suscitato ulteriori