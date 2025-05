Il lavoro come missione

Nel contesto della festa dei lavoratori, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez ha offerto una riflessione profonda sulla figura di Papa Francesco, sottolineando come il lavoro fosse per lui non solo un dovere, ma una vera e propria missione. Secondo Fernandez, il Pontefice ha incarnato il valore del lavoro attraverso la sua vita, dedicandosi con passione e impegno a una serie di attività che andavano ben oltre le normali aspettative.

La sua esistenza è stata caratterizzata da un ritmo di lavoro intenso, che ha continuato a mantenere anche nei momenti di maggiore difficoltà fisica.

Un esempio di dedizione

Fernandez ha descritto come Papa Francesco, nonostante le sue condizioni di salute, abbia sempre trovato la forza per continuare a lavorare instancabilmente. La sua dedizione si manifestava in incontri, celebrazioni e visite, anche in luoghi difficili come le carceri. Questo aspetto della sua vita è stato definito dal cardinale come “eroico”, evidenziando la determinazione del Papa nel portare avanti la sua missione, anche quando le forze scarseggiavano. La figura di Francesco emerge quindi come un modello di dedizione, capace di ispirare chiunque si trovi a dover affrontare sfide nel proprio lavoro quotidiano.

Il lavoro come gioia e risposta all’amore

Per Papa Francesco, il lavoro non era solo un compito, ma un’espressione del suo amore per Dio e per gli altri. Fernandez ha messo in evidenza come il Pontefice considerasse il suo impegno quotidiano come una risposta all’amore infinito di Dio, trasformando il lavoro in una fonte di gioia e soddisfazione. Questo approccio ha reso il lavoro stesso un alimento per la sua anima, un modo per connettersi con le persone e contribuire al bene comune. La vita di Francesco, quindi, diventa un invito a tutti noi a vivere il nostro lavoro con generosità e passione, riconoscendo il valore intrinseco di ogni attività che svolgiamo.