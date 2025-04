Un gesto che risveglia le coscienze

Il recente gesto di Lorenza Roiati, proprietaria di un forno ad Ascoli Piceno, ha suscitato un’ondata di reazioni e riflessioni sul significato del 25 aprile, data simbolo della liberazione italiana dal nazifascismo. L’europarlamentare Matteo Ricci ha sottolineato come questo atto abbia risvegliato migliaia di coscienze riguardo ai valori fondamentali su cui si basa la Repubblica italiana: libertà, uguaglianza e democrazia.

In un momento in cui tali valori sembrano essere messi in discussione, è fondamentale ricordare l’importanza della resistenza e il sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà.

La polemica sul 25 aprile

Ricci ha denunciato le recenti direttive che invitano a celebrare il 25 aprile con sobrietà, definendo tali richieste come vergognose e provocatorie. Secondo lui, chi chiede di festeggiare in modo dimesso non ha mai realmente partecipato a questa celebrazione, che è un tributo a tutte le vittime della guerra, dai partigiani ai civili. La memoria storica è un elemento cruciale per comprendere il presente e costruire un futuro migliore. La responsabilità di mantenere viva questa memoria ricade su tutti noi, e non solo su chi esegue le direttive.

Il significato della resistenza oggi

La resistenza non è solo un capitolo del passato, ma un valore da difendere e rilanciare nel presente. Ricci ha messo in evidenza come, senza il sacrificio di partigiani e soldati, oggi non avremmo i diritti e le libertà che diamo per scontati. In un’epoca in cui la democrazia è sotto attacco, è essenziale rinnovare il nostro impegno per i valori della resistenza. La celebrazione del 25 aprile deve essere un momento di riflessione e di azione, un’opportunità per riaffermare il nostro attaccamento alla libertà e alla giustizia.

Un appello alla comunità

In conclusione, l’invito di Ricci è chiaro: “Viva la resistenza, viva l’Italia e viva Lorenza!”. Questo appello non è solo un tributo a chi ha combattuto per la libertà, ma anche un invito a tutti noi a non dimenticare il passato e a continuare a lottare per un futuro di pace e giustizia. La memoria della resistenza deve essere un faro che guida le nostre azioni quotidiane, affinché i valori di libertà e democrazia non vengano mai meno.