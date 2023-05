Il vice ministro Bignami sull'Emilia-Romagna: "Dobbiamo dare una risposta significativa"

Come va letta politicamente la linea del vice ministro Galeazzo Bignami sulla tragedia in Emilia-Romagna

Bando ai “duelli politici” e rimboccarsi le maniche: l’ha messa così il vice ministro Galeazzo Bignami sull’Emilia-Romagna: “Dobbiamo dare una risposta significativa”. Il numero due in dicastero di Matteo Salvini ha spiegato che la priorità è la gente e non il tema del Commissario per l’emergenza. Ha detto Bignami: “La fase dellʼemergenza in questo momento impone una risposta significativa”.

Il vice ministro Bignami parla dell’Emilia-Romagna

“Mentre si parla del tema del commissario per la ricostruzione, a Conselice e non solo la gente si trova ancora in condizioni di grande difficoltà“. Le parole a Tgcom24 del vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami sembrano un invito alla concretezza. Ha ribadito il membro del governo: “C’è la fase di emergenza e poi c’è quella della ricostruzione. Sarei ben contento di dire che siamo usciti dalla fase acuta, ma non è così”.

“Viene prima l’emergenza, poi la ricostruzione”

E in chiosa Bignami ha detto: “La ricostruzione deve per logica susseguire l’emergenza. Quest’ultima ci consegnerà un quadro di conto complessivo dei danni e delle cose da fare e consentirà di calibrare nel migliore dei modi la figura del commissario. E siamo certi che, a prescindere da chi sarà, ci sarà lo stesso clima di unità che fino ad adesso ha consentito di lavorare nel migliore dei modi“.