Il viceministro Cirielli: "La Russia sembra intenzionata a proseguire la guerra"

“La Russia sembra intenzionata a proseguire la guerra”: il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli analizza la situazione del conflitto in alcune intervista rilasciate a Tgcom ed a Radio Radicale e lo fa con grande lucidità.

Il dato di partenza è quello per cui la linea del governo molto chiara sulle guerra in Ucraina dopo le polemiche della scorsa settimana sul vertice di Parigi.

“Russia intenzionata a proseguire la guerra”

“La linea dell’Italia è chiara già dallo scorso governo che era tecnico ed aveva una maggioranza ampia che includeva Pd e Cinquestelle con Fratelli d’Italia all’opposizione. Allora si scelse la linea del rispetto del Diritto internazionale e dei principi fondativi della carta dell’Onu.

Nessuno può pensare con la forza di risolvere le controversie con gli stati vicini”. E ancora: “Quindi l’aggressione l’aggressione allo Stato Ucraino da parte della Russia e per qualunque motivazione che Vladimir Putin o altri adducano è ingiustificata. Si sta bombardano Kiev e non Mosca e questo la dice lunga su chi sia l’aggressore e chi l’aggredito”.

“Perché Berlusconi ha parlato in quel modo”

“I russi stanno deliberatamente violando il rispetto dei principi delle Convenzioni di Ginevra, grazie alla Nato abbiamo 70 anni di pace, sicurezza e sviluppo”. Cin Radio Radicale la chiosa è stata con la domanda sulla possibilità che Silvio Berlusconi possa aver fatto le sue affermazioni su Zelensky per ritagliarsi uno spazio per far vedere a Putin che c’è un interlocutore: “Berlusconi ha parlato come una persona che vede il conflitto con grande sofferenza“.