Il video che non ti aspetti: Meloni e Salvini cantano De André

Su Instagram e subito ripreso dai media spunta il video “che non ti aspetti”, il che è solo un’iperbole perché invece ritrae una cosa normalissima: Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cantano appassionatamente Fabrizio De André. Non è una sfida all’ossimoro nascosto ma solo la normale e benevola messa in scena di quello che Open ha definito “un duetto d’eccezione durante la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini”.

Meloni e Salvini cantano De André

E chi sono i protagonisti di quella sentita ed appassionata interpretazione de La canzone di Marinella di Fabrizio De André? Proprio loro, il festeggiato e la premier. Premier di cui va riconosciuta la assoluta padronanza del microfono anche fuori dai cimenti della politica. Dal canto suo Salvini va a traino anche sul pentagramma e “a tratti fatica a raggiungere le ottave toccate dalla premier”.

Qui sotto il video della loro esibizione riportato da Selvaggia Lucarelli.

Nicola Porro e la crisi “che non c’è”

A diffondere il simpatico video è stato il giornalista Nicola Porro che era nel novero degli invitati. Ha scritto Porro sul suo account Instagram: “A proposito di crisi di governo”. Lo scopo era dare una sorta di replica “simbolica” a quanti alludono ai rapporti definiti non più cordialissimi fra tra Salvini e Meloni. Ebbene no, “se la cantano” ancora benissimo assieme, a quanto pare.