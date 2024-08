Nella magnifica cornice della Valle dei Templi, in Sicilia, Il Volo registrerà il Concerto di Natale. L’esibizione andrà in scena il 31 agosto, mentre la messa in onda è prevista per il 24 dicembre. A causa delle rigide regole imposte ai partecipanti, però, è esplosa la polemica.

Il Volo, il concerto di Natale si registra ad agosto: è polemica

Sabato 31 agosto e lunedì 1 settembre, Il Volo si esibirà nella Valle dei Templi di Agrigento, in Sicilia. La prima esibizione riguarda il concerto di Natale che andrà in onda su Canale 5 la sera del 24 dicembre, mentre la seconda è destinata all’emittente pubblica televisiva Pbs (Public Broadcasting Service) e sarà trasmessa in tutti gli Stati Uniti d’America a partire da fine novembre e per tutto il 2025. A dare il via alla polemica, però, è stato il concerto natalizio, soprattutto per le regole imposte ai partecipanti.

Concerto di Natale de Il Volo: il dress code

Per il concerto di Natale de Il Volo sono stati messi in vendita 600 biglietti, ognuno dei quali ha un costo di 80 euro. Altri 600 sono disponibili per la performance dell’1 settembre, allo stesso prezzo. Per partecipare all’esibizione natalizia è richiesto un dress code particolare:

“E’ richiesto un dress code per tutti gli ospiti: preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”.

Considerando che il concerto si registra il 31 agosto, quando le temperature sono ancora irrespirabili, una richiesta simile suona assurda. Chi riuscirà a resistere per ore con un abbigliamento invernale e il termometro che segna 40° gradi?

Appalusi obbligatorio e under 14 a casa

Non solo il dress code invernale, coloro che intendono partecipare al concerto di Natale de Il Volo dovranno anche applaudire a richiesta:

“Gli spettatori che saranno ripresi, dovranno applaudire nei momenti clou, come in ogni ripresa tv che si rispetti”.

Infine, gli organizzatori hanno fatto sapere che i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non sono bene accetti. Inoltre, è vietato riprendere l’esibizione e diffonderla sui social, seppure in minima parte. Ovviamente, anche se il concerto si registrerà ad agosto, nella Valle dei Templi regnerà un clima natalizio.