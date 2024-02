Dopo la partecipazione a Sanremo 2024 del trio Il Volo, tanti sono stati i gossip di questi giorni in merito ad una separazione tra i cantanti. Versione smentita dai cantanti a Viva Rai 2, programma di Fiorello.

Nelle scorse settimane si sono rincorse le voci di uno scioglimento de Il Volo composto da: Piero Barone e Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Questa mattina Il Volo, ospite da Fiorello a Viva Rai2, scherzando sulla notizia della separazione ha affermato: «L’atomo è divisibile ma noi no».

L’intervento di Fiorello a Viva Rai 2 in merito alla notizia della separazione del trio Il Volo

Fiorello nella sua trasmissione mattutina ha cercato di tranquillizzare i fan del trio dopo la notizia della separazione:

«Ma certo che smentiamo , loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così ».

Lo scontro tra Piero Barone e Gianluca Ginoble a Radio Number One, durante il Festival di Sanremo 2024, ha fatto pensare ad un possibile scioglimento del trio.

Ginoble commentando la cover “Who Wants to Live Forever” dei Queen aveva detto:

Ma Barone infastidito ha risposto:

«Mi sono un po’ rotto, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre. Tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti».