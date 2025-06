Ilaria Galassi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato frecciatine piccanti al conduttore Alfonso Signorini dopo l’esperienza al reality show, citandolo più di una volta!

Ilaria Galassi contro Alfonso Signorini: “Non l’ho più sentito, credeva nei suoi preferiti”

L’ex “Non è la Rai” dopo aver partecipato al Grande Fratello è intervenuta come ospite in una nuova puntata della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, in onda su Radio Radio dove, durante la chiacchierata con la conduttrice Giada Di Miceli, ha parlato del Grande Fratello e anche del conduttore Alfonso Signorini a cui ha rivolto non poche critiche.

Critiche alle regole del gioco: “Non è stato leale”

Una prima critica di Ilaria Galassi è stata nei confronti del programma e delle regole sulle eliminazioni tra cui il ripescaggio.

“Chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così“, riferendosi poi a Helena Prestes: “Hanno dato troppa importanza ai follower, quando l’importanza siamo noi, con le nostre personalità. Il fatto di entrare ed uscire non è giusto, oppure me lo dici prima quando firmo il contratto e io accetto o meno”.

Ilaria Galassi contro Alfonso Signorini

Ilaria Galassi ha parlato di preferenze all’interno del gioco, limitandosi a dire che: “Sì, ci sono state delle preferenze per alcuni concorrenti e non credo che questo sia giusto”, ma quando le è stato chiesto di fare dei nomi non ha voluto farli.

Le sue parole lasciano intendere un malcontento condiviso da molti fan, che nel corso delle stagioni hanno più volte sollevato dubbi su presunti favoritismi da parte degli autori o dello stesso Alfonso Signorini.

Il contratto

Uno dei passaggi più critici dell’intervista è stato quello in cui Ilaria Galassi ha parlato del contratto firmato prima dell’ingresso nella Casa. “Oppure me lo dici prima quando firmo il contratto e io accetto o meno”, ha detto, riferendosi ai ripescaggi e ai cambiamenti regolamentari.

Il matrimonio

Ilaria Galassi ha poi confermato che si sposerà ma è ancora tutto da organizzare. “Devo trovare degli sponsor che mi aiutino a trovare l’abito da sposa e tutto. La data ancora non c’è però stiamo lavorando. Quindi se c’è qualche sponsor che mi può dare una mano, io ci sono“. E su Alfonso Signorini ha detto: “Se lo voglio invitare? Lo inviterei anche, ma non verrebbe. Questo perché io sono stata un po’ nell’ombra nella Casa. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti“.