Sono intervenuti i legali di Mark Samson, il 23enne di origine filippine accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula. Ecco cosa hanno detto.

Omicidio Ilaria Sula, la gip su Mark Samson: “Atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità”

Si trova detenuto nel carcere di Regina Coeli di Roma Mark Samson, il 23enne di origini filippine accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula e di averne poi nascosto il corpo all’interno di una valigia. Ecco quanto ha scritto la gip nelle pagine di notifica dell’arresto del giovane: “ciò che colpisce è il suo atteggiamento di autocontrollo e lucidità, in particola modo nella fase successiva all’omicidio di Ilaria. Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscisse a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente ucciso ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito.”

Ilaria Sula, intervengono i legali di Mark Samson: tra lacrime e rimorsi

Sono intervenuti i legali di Mark Samson, Fabrizio Gallo, intercettato da LaPresse fuori dal carcere Regina Coeli di Roma, ha detto le seguenti parole circa il suo assistito: “Mark Samson è disperato e piange ogni sera perché è pentito per l’omicidio.”