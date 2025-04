Il funerale di Ilaria Sula

La comunità di Terni si è riunita per dare l’ultimo saluto a Ilaria Sula, una giovane donna la cui vita è stata tragicamente spezzata. Durante il funerale, il padre Flamur ha espresso il suo profondo dolore e la sua richiesta di giustizia, affermando che chi ha commesso questo crimine deve “marcire in carcere”. Le parole del padre risuonano come un grido di aiuto e di speranza per una verità che deve emergere.

Un angelo tra noi

Flamur Sula ha descritto Ilaria come una “figlia d’oro”, sottolineando il suo carattere gentile e il suo spirito luminoso. “Non meritava questa fine”, ha detto, evidenziando la perdita incolmabile che la famiglia sta affrontando. La testimonianza del padre è stata accompagnata da quella del fratello Leon, che ha ribadito l’affetto e la stima che tutti avevano per Ilaria, definendola una ragazza speciale. Le parole di entrambi i familiari hanno toccato il cuore di tutti i presenti, creando un momento di intensa commozione.

Il supporto della comunità e delle forze dell’ordine

In un momento così difficile, la famiglia Sula ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per il loro impegno nella ricerca della verità. “Tutta la polizia” è stata menzionata con gratitudine, evidenziando l’importanza del loro lavoro nel garantire giustizia. La comunità di Terni si è stretta attorno alla famiglia, dimostrando solidarietà e supporto in questo momento di lutto. La richiesta di giustizia non è solo una questione personale, ma un appello collettivo affinché simili tragedie non si ripetano mai più.