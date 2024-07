Lunedì 8 luglio 2024 va in onda su Canale 5 la prima puntata di Battiti Live. Grazie alle anticipazioni, sappiamo già che Ilary Blasi ha commesso una gaffe dietro l’altra.

Battiti Live: continuano le gaffe di Ilary Blasi

Nel mare magnum del mondo dello spettacolo una cosa è certa: quando c’è Ilary Blasi le gaffe sono servite. La conduttrice romana è stata scelta insieme all’amico Alvin per la conduzione di Battiti Live e, grazie alle anticipazioni, conosciamo già alcuni suoi scivoloni. Il debutto del format musicale, per la prima volta in onda su Canale 5 invece che su Italia 1, è fissato per lunedì 8 luglio 2024.

Ilary Blasi: la gaffe sulla Puglia

Durante la registrazione della puntata di Battiti Live a Otranto, il 6 e il 7 luglio, Ilary Blasi ha commesso una gaffe che i pugliesi non le perdoneranno tanto facilmente. Lanciando un’esibizione di Irama registrata on the road in provincia di Barletta-Andria-Trani, la conduttrice ha esclamato:

“E continuiamo con un amico di Cornetto Battiti Live. Infatti ci spostiamo a San Fernando di Puglia, con Galassie. Chi c’è lì? Irama!”.

Tutto perfetto, peccato che il comune si chiami San Ferdinando di Puglia e non San Fernando. Possibile che una professionista come lei, pagata fior fior di soldi, possa commettere un errore con tanta facilità?

Ilary Blasi: i siparietti con Alvin e Zerb

Dopo la gaffe sulla Puglia, Ilary Blasi è tornata sul palco un po’ confusa. “Ma ora ‘ndo vado, a sinistra?“, ha chiesto allo staff di Battiti Live. Alvin, posizionato sotto al palco, ha attirato la sua curiosità, ma lei non ha mollato:

“Non ti vedo, vabbè. Hai finito? Possiamo andare avanti con la musica?”.

L’apice è stato raggiunto dopo l’esibizione di Zerb, quando Ilary ha insistito con lui per avere un bis:

“Ma che bel pezzo. Lo rimetti un’altra volta? Again please, a little bit again. Again, dai un po’, rimettilo ten seconds (…) Ma come mai no? Possiamo dieci secondi? Dai ten seconds”.

Zerb ha prima rifiutato, poi non ha avuto altra scelta che suonare altri dieci secondi della sua Mwaki.