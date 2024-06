Il regista Giampaolo Morelli, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, ha parlato del debutto di Ilary Blasi come attrice. Proprio lui ha annunciato che la conduttrice sarà nel cast del suo prossimo film L’amore altre seghe mentali.

Il debutto di Ilary Blasi come attrice

Ilary Blasi è una donna che si sta reinventando e sta vivendo una nuova stagione della sua vita dopo il discusso divorzio da Totti. Si parla molto di lei e di tutto ciò che la circonda, dal fidanzato alla figlia star del web, adesso però c’è una cosa inedita che la riguarda.

La conduttrice infatti debutterà come attrice e ad annunciarlo è stato il regista che ha puntato su di lei, Giampaolo Morelli.

La vedremo nel suo prossimo film, in uscita a ottobre, dal titolo L’amore e altre seghe mentali.

Le parole di Giampaolo Morelli su Ilary Blasi

Dopo un periodo un po’ complicato sentimentalmente e lavorativamente, Ilary Blasi sta rialzando la testa ed è prontissima per spaccare sul grande schermo come attrice.

Il suo debutto è stato così commentato da Morelli: “Vi stupirà, è molto capace. Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste”.

Il film in questione è una commedia che racconta una storia d’amore a lieto fine ma con diversi intrecci nel suo percorso. Il protagonista è lo stesso Morelli, non sappiamo invece ancora il ruolo della Blasi, che nel frattempo è anche impegnata con il sequel di Unica. Stavolta il centro del racconto non sarà il divorzio da Totti ma la sua vita, in particolare gli affetti e la rinascita dopo la fine della ventennale relazione.