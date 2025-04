Ilary Blasi e il flop di The Couple: un programma in crisi

Un insuccesso annunciato

Il programma The Couple, condotto da Ilary Blasi, sta affrontando una valanga di critiche che ne mettono in discussione la validità. Nonostante gli sforzi della conduttrice, il format sembra essere un insuccesso dietro l’altro. Le ragioni di questo flop sono molteplici e si concentrano principalmente sulla mancanza di originalità e contenuti significativi.

Critiche e confronti con il Grande Fratello

Una delle critiche più diffuse è che The Couple non faccia altro che riproporre dinamiche già viste nel Grande Fratello, programma di successo condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, anche il Grande Fratello ha subito un calo di ascolti nell’ultima edizione, rendendo il confronto ancora più problematico. I concorrenti di The Couple sembrano faticare a costruire discorsi sensati, portando a situazioni surreali che lasciano il pubblico perplesso. Un esempio emblematico è il pianto di Manila Nazzaro per un morso dato alla pastiera, un episodio che ha suscitato incredulità.

La mancanza di contenuti e le prospettive future

Nonostante la capacità di Ilary Blasi di ironizzare e rendere la conduzione vivace, il programma manca di contenuti sostanziali. Persino gli opinionisti faticano a trovare argomenti interessanti, contribuendo a un’atmosfera di stallo. Le speranze di una love story tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi non sono bastate a risollevare le sorti del programma, che sembra destinato a un inevitabile declino. Mediaset, nel frattempo, sta valutando una nuova programmazione, con possibili cambiamenti nei conduttori e nei format, in un tentativo di risollevare i programmi in crisi, incluso Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.