Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: quando si terranno e cosa ha detto a Verissimo

Ilary Blasi ha rivelato a Verissimo che il matrimonio con Bastian Muller è nei piani: tra battute, promesse e tempistiche legate al divorzio, emergono nuovi dettagli

Il ritorno di Ilary Blasi in prima serata passa anche dalle dichiarazioni rilasciate a Verissimo, dove la conduttrice ha condiviso con il pubblico e le colleghe alcuni particolari sul suo futuro personale. Ospite nella puntata andata in onda domenica 15 marzo, Blasi ha parlato senza filtri del rapporto con il compagno Bastian Muller, delle pratiche legali in corso e dell’atmosfera che si respira in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà il 17 marzo.

Tra sorrisi e battute, la conduttrice ha confermato l’intenzione di convolare a nozze non appena saranno sistemate le questioni burocratiche. Nel racconto emergono i ruoli delle opinioniste che la affiancheranno e un episodio privato con Selvaggia Lucarelli che ha fatto sorridere il pubblico: quella scambio è diventato un piccolo indizio sui tempi e sulle intenzioni degli imminenti fiori d’arancio.

I tempi del matrimonio e le pratiche in corso

Parlando del divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha usato espressioni perentorie come «siamo ai titoli di coda», segnalando che le pratiche sono in fase avanzata. Secondo quanto riferito, i documenti necessari dovrebbero essere completati entro maggio, condizione necessaria perché il matrimonio con Bastian Muller possa essere celebrato. L’ipotesi più probabile è quella di una cerimonia civile tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, una finestra temporale che permetterebbe alla conduttrice di conciliare impegni professionali e familiari.

Condizioni essenziali e possibili scenari

Il nodo centrale resta la definizione legale del rapporto precedente: solo una volta perfezionata la pratica di separazione Blasi potrà procedere ufficialmente alle nozze. In questo contesto, la tempistica di maggio rappresenta un punto di riferimento, ma la conduttrice ha mantenuto un tono giocoso e misurato, sottolineando che molto dipenderà dall’iter burocratico e dalle esigenze dei figli.

Aneddoti in studio e il rapporto con le opinioniste

La partecipazione a Verissimo ha messo in luce anche il legame professionale e umano che si sta costruendo tra Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Le due opinioniste hanno elogiato la conduttrice definendola una persona coinvolgente e capace di comunicare autenticità. Lucarelli, in particolare, ha portato in studio un aneddoto: un confronto sul tema delle nozze sfociato in una battuta che ha fatto emergere complicità e umorismo.

La battuta che è diventata notizia

Durante il primo incontro sul set, racconta Lucarelli, la conversazione è scivolata sulle rispettive prospettive matrimoniali. Alla domanda «E tu quando ti sposi?», Blasi avrebbe risposto scherzando «Quando mi divorzio!», frase che è stata ripresa perché collega con leggerezza i due temi: la fine formale di un matrimonio e l’inizio di una nuova unione. Quel siparietto ha, di fatto, contribuito ad alimentare le indiscrezioni già circolanti.

Dettagli meno scontati: musica, messaggi e stile

Tra le curiosità emerse durante l’intervista c’è la promessa fatta dal cantante Sal Da Vinci, già evocata durante altre apparizioni pubbliche: sia Lucarelli sia Blasi hanno accennato al desiderio di avere per le nozze un intervento musicale speciale, con la canzone «Per sempre sì» che è stata evocata come possibile colonna sonora. Inoltre, Ilary ha raccontato di non conoscere il tedesco e di aver usato il traduttore per dedicare un augurio di compleanno a Bastian Muller, ammettendo con ironia di sapere cosa aveva scritto ma non di saperlo leggere.

Equilibrio tra vita privata e impegni televisivi

La conduttrice ha più volte sottolineato la volontà di fare squadra con le colleghe e l’importanza del punto di vista femminile: «Viva le donne!» è stato uno dei refrain che ha ribadito per definire il clima di lavoro. Pur affrontando il tema del matrimonio con leggerezza, Blasi ha mostrato concretezza nella gestione degli aspetti pratici, bilanciando aspettative personali e responsabilità professionali legate al Grande Fratello Vip.

In attesa di conferme ufficiali sulla data delle nozze, il quadro che emerge dall’intervista a Verissimo è quello di una conduttrice pronta a un nuovo capitolo della propria vita, attenta a chi le sta accanto in questo passaggio e determinata a portare sul palco del Grande Fratello Vip la stessa autenticità che la contraddistingue. I prossimi sviluppi dipenderanno dall’iter burocratico e dalle scelte definitive che saranno annunciate nei mesi a venire.