Ilary Blasi in tribuna per fare il tifo al figlio Cristian Totti. Il primo figlio, avuto con l’ex marito Francesco Totti, ha compiuto 18 anni e segue le orme del papà: ora gioca nell’Olbia Calcio.

Il settimanale Chi ha paparazzato la famiglia allo stadio, in occasione di una recente trasferta a Cassino del giovane. Insieme alla conduttrice, i suoi genitori, la sorella Melory, la figlia Chanel e la fidanzata del giovane calciatore, Melissa Monti.

Il primogenito di Totti, però, non ha potuto giocare a causa di un’indisposizione, ma la trasferta è stata l’occasione per riunire la famiglia.

L’affetto dei fan nei confronti della conduttrice non è mancato neanche in questa occasione:

“Richiestissima per selfie e disponibile con tutti per una chiacchiera o un saluto, al punto da far intervenire le forze dell’ordine per placare la folla che si era accalcata”.