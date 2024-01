Addio al Frosinone per Cristian Totti, si trasferisce in Spagna

Cristian Totti, 18 anni lo scorso 6 novembre, lascia il Frosinone e l’Italia per trasferirsi in Spagna.

Il primogenito dell’ex capitano, Cristian Totti, vola in Spagna

Un trasferimento importante per Cristian Totti, nato nel 2005; a rivelarlo è stato il padre Francesco tramite i social.

Due storie su Instagram per dire al mondo che il figlio è a Madrid, per allenarsi con la terza squadra della capitale spagnola.

Un nuovo inizio per Cristian Totti in Spagna

L’arrivo al Frosinone dopo un’esperienza con la Roma.

Il figlio dell’ex capitano della Roma si lascia alle spalle un anno calcistico disastroso. Per lui, con il ruolo di attaccante, tante giornate in panchina e troppe mancate convocazione.

Il Frosinone, ex squadra di Cristian, ultima nel campionato Primavera 1, una sola vittoria, 3 pareggi e ben 14 sconfitte.

Una passione in comune tra Francesco Totti e Cristian, il calcio e la Spagna

Ad accompagnare Cristian in Spagna è stato il papà Francesco, con lui condivide la passione e l’amore per il calcio.

Anche Francesco Totti, negli anni duemila, fu molto apprezzato dalla Spagna, infatti il Real, squadra spagnola, aveva cercato più volte di strapparlo alla Roma, ma l’amore verso la squadra giallorossa era troppo forte.