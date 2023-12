Francesco Totti: spunta il like a Ilary Blasi ma scatta il dietro front

Francesco Totti, spunta il like a Ilary Blasi: nuovo scivolone del Capitano

Proprio durante le feste di Natale è apparso un like di Francesco Totti in una foto in cui compare l’ex moglie Ilary Blasi. Il Capitano, però, ha subito fatto dietro front, togliendo il ‘mi piace’ dal post incriminato.

Dopo lo scivolone allo stadio, quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati a guardare il profilo Instagram di Ilary Blasi, il Capitano ci ha regalato una nuova gaffe. Questa volta, l’ex calciatore ha piazzato un like ad una foto in cui compare l’ex moglie. Poco dopo, però, ha fatto dietro front e ha tolto il ‘mi piace’.

La foto a cui Francesco Totti ha piazzato il like è stata condivisa da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine in questione, Ilary Blasi è nel suo locale insieme ad alcune amiche, tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Perché il Capitano si è lasciato scappare il ‘mi piace’?

Considerando che Francesco Totti ha messo like a Ilary Blasi e poi ha fatto dietro front è normale pensare ad un semplice scivolone. Molto probabilmente, il Pupone stava navigando su Instagram e gli è scappato il doppio click. Ovviamente, i fan più attenti se ne sono subito accorti e hanno reso virali gli screen con il ‘mi piace’.