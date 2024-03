Ileostomia: cos'è, le cause e quando si deve intervenire

L’ileostomia è un intervento chirurgico in cui viene creata un’apertura chirurgica, chiamata stoma, sulla parete addominale, attraverso cui viene portato all’esterno il tratto terminale dell’intestino tenue, chiamato ileo. Questo procedimento consente al contenuto intestinale di essere eliminato direttamente dal corpo attraverso il stoma, anziché passare attraverso il colon e l’ano. L’ileostomia è generalmente eseguita quando il colon o il retto non sono funzionanti o devono essere bypassati per motivi medici.

Ileostomia, quando è necessario intervenire

Ci sono diverse situazioni in cui potrebbe essere necessario eseguire un’ileostomia: malattie intestinali, l’ileostomia può essere eseguita per trattare malattie come la colite ulcerosa, la malattia di Crohn, il cancro del colon-retto o altre condizioni intestinali gravi che richiedono la rimozione di parti significative dell’intestino.

Anche traumi o lesioni intestinali, in caso di traumi, lesioni o altre emergenze mediche che coinvolgono l’intestino, potrebbe essere necessario creare un’ileostomia temporanea per permettere al tratto intestinale di guarire; chirurgia preventiva, in alcuni casi, soprattutto in presenza di malattie genetiche che aumentano il rischio di sviluppare tumori intestinali, potrebbe essere raccomandato l’asportazione preventiva del colon o del retto con la creazione di un’ileostomia.

Ileostomia, quali sono i rischi e le complicazioni

L’ileostomia può comportare alcuni rischi e complicazioni, tra cui: infezioni, poiché viene creata un’apertura nella parete addominale, esiste il rischio di infezioni nel sito dello stoma; problemi con lo stoma, il sito dello stoma potrebbe diventare irritato, infiammato o infettato. Alcune persone possono anche sperimentare problemi come la retrazione dello stoma, che si verifica quando lo stoma si restringe nel tempo.

Poi ancora disidratazione ed elettroliti squilibrati, dato che l’ileo è responsabile dell’assorbimento di acqua e sostanze nutritive, l’eliminazione delle feci attraverso lo stoma può portare a una maggiore perdita di liquidi e elettroliti, con conseguente rischio di disidratazione o squilibrio elettrolitico. Infine, anche i cambiamenti nella qualità della vita, alcune persone potrebbero, infatti, sperimentare disagio emotivo o sociale a causa della presenza dello stoma, che potrebbe influenzare la loro qualità di vita.

Qualità di vita migliore

Tuttavia, è importante notare che, sebbene l’ileostomia comporti alcuni rischi, per molte persone è un intervento chirurgico salvavita che migliora significativamente la loro qualità di vita e il loro stato di salute complessivo. Prima di sottoporsi a un’ileostomia, è essenziale discutere attentamente i rischi e i benefici con il proprio medico.