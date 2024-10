Immagini esclusive riprese dai sub stanno alimentando il mistero in un contes...

Le riprese esclusive effettuate dai sub della Marina Militare, mentre esaminavano il relitto del Bayesian – il lussuoso yacht affondato nella zona del porto di Porticello, nei pressi di Palermo, lo scorso 19 agosto – sono state trasmesse questa sera durante il programma “Quarta Repubblica”. Questi video, parte delle indagini avviate dalla Procura di Termini Imerese, potrebbero rivelare dettagli rilevanti sulle circostanze dell’affondamento della nave, appartenente al miliardario britannico Mike Lynch, tragicamente deceduto nel disastro insieme alla figlia Hannah, all’avvocato Chris Morvillo, alla consorte Neda, al presidente di Morgan Stanley e sua moglie Judy, e al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Dettagli sulle indagini

Le riprese sembrano avvalorare l’ipotesi che il portellone di poppa fosse chiuso, così come la porta stagna che dà accesso alla sala macchine. Questi elementi escluderebbero la possibilità che l’acqua sia penetrata da queste aperture mentre l’imbarcazione era colpita dalla tempesta, come inizialmente suggerito. L’unica alternativa potrebbe essere legata agli impianti di ventilazione e agli oblò, che tuttavia non spiegherebbero un affondamento tanto improvviso né il blackout nei sistemi di funzionamento dell’imbarcazione.

Recupero di dispositivi elettronici

Inoltre, gli esperti subacquei hanno recuperato all’interno dello yacht hard disk, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.