In Egitto si aspetta la fantastica Sfilata d’Oro delle mummie

Roma, 1 apr. (askanews) – Questo video promozionale del Dipartimento delle Antichità egiziano racconta la storia dei faraoni: è un preludio a uno degli eventi più spettacolari della storia archeologica del Cairo: sabato 3 aprile per le strade della capitale sfileranno le mummie di 22 faraoni, 18 re e quattro regine. Saranno spostate in diretta tv dalla loro sede attuale, il Museo Egizio al centro del Cairo.

I resti, in larga parte ritrovati vicino a Luxor dal 1881 in poi, andranno nella loro nuova casa a sud della città, presso il Museo nazionale della Civilizzazione Egizia, aperto nel 2017, dove godranno di nuove teche con controlli di temperature e umidità ancora più sofisticati.

La chiamano la Sfilata d’Oro e gli archeologi egiziani assicurano che si tratta di un evento educativo, ma certamente sta anche ottenendo l’effetto di richiamare l’attenzione mediatica.

Per il viaggio, quaranta minuti, gli illustri ospiti, da Seqenenra Ta’o a Ramsete II a Ramsete IX, saliranno in carrozze d’oro con ammortizzatori speciali per evitare danni.