Jessica Moretti e Le Constellation: dalla fuga immortalata dalle telecamere alle indagini sulle falle nella sicurezza e le accuse di negligenza.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha posto sotto i riflettori Jessica Moretti, titolare del locale Le Constellation. Il rogo ha provocato la morte di 40 persone e oltre 100 feriti. La donna sarebbe stata ripresa mentre si allontanava dal locale portando con sé la cassa, un episodio che ha suscitato forti polemiche e ha avviato un’indagine approfondita sulle sue responsabilità.

Rogo Le Constellation, indagini e responsabilità: controlli mancati e licenze assenti

L’inchiesta sul rogo è appena iniziata, ma già emergono numerosi punti critici. Le autorità dovranno chiarire perché nessun sistema di sicurezza abbia funzionato, come sia stato possibile operare senza licenza per locali da ballo e se le uscite di emergenza fossero conformi alle norme.

Jacques e Jessica Moretti, cittadini francesi, sono proprietari dal 2015 della società a responsabilità limitata che gestisce Le Constellation, con un capitale sociale di 20.000 franchi svizzeri, autorizzata a vendere cibi e bevande al 35 di rue Centrale.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha denunciato una chiara negligenza: “C’è stata negligenza da parte del proprietario del bar. Una cultura irresponsabile di assunzione di rischi”. Il Consiglio comunale ha ammesso che, sebbene siano stati effettuati oltre 1.400 controlli antincendio nel 2025 in tutto il Cantone, Le Constellation non sarebbe stato ispezionato tra il 2020 e il 2025. Le ultime verifiche risalirebbero al 2016, 2018 e 2019, con una capienza stimata di 100 persone per il piano terra e altre 100 per il seminterrato.

“In fuga con la cassa, c’è il video”. Rogo Le Constellation, nuovo retroscena sulla titolare Jessica Moretti

Secondo quanto riportato da Repubblica, le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso Jessica Moretti, moglie di Jacques e co-proprietaria del locale Le Constellation, mentre si allontanava la sera dell’incendio di Capodanno, con la cassa del locale in mano. L’incendio, scoppiato durante i festeggiamenti, ha provocato la morte di 40 persone, per lo più giovanissimi, e il ferimento di altre 116.

La donna era presente nel locale insieme a suo figlio, responsabile dello staff, mentre il marito si trovava altrove. Le immagini suggerirebbero che, mentre il figlio tentava di sfondare i pannelli di plexiglass della veranda per liberare gli ospiti intrappolati, Jessica Moretti sarebbe fuggita portando via la cassa. Se confermato, questo gesto potrebbe aggravare la sua posizione, portando a un’accusa di omissione di soccorso.

In una dichiarazione congiunta rilasciata cinque giorni dopo la tragedia, i Moretti hanno affermato: “Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari… e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita”. Hanno ribadito la loro collaborazione con le autorità e la fiducia negli inquirenti: “Non cercheremo in alcun modo di eludere nulla. La nostra eterna gratitudine e rispetto va alle forze dell’ordine, ai servizi di emergenza, ai soccorritori e alle squadre mediche”, aggiungendo piena solidarietà ai dipendenti del locale.