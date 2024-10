In occasione di "Ballando con le stelle", Sonia Bruganelli ha risposto alle c...

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un acceso confronto sabato scorso durante la terza puntata di Ballando con le Stelle. L’autrice ha condiviso la sua sensazione di essere stata sempre vista come “la moglie di” e ha rivelato di sentirsi “fragile” sulla pista di danza, specialmente sapendo che sua figlia di 16 anni la osserva da casa. Selvaggia, non prendendo affatto le parti della vittima, le ha risposto: «Scusa Sonia, ma mi sembri un po’ confusa».

Commento di Selvaggia Lucarelli

Durante la sua presenza a Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha analizzato il profilo di Sonia Bruganelli: «Non può venire a dire di avere problemi ora che non è più con il marito. Perché Sonia Bruganelli non era gradita a molte persone anche quando era la signora Bonolis. Quindi la sua giustificazione proprio non regge. Dovrebbe smettere di cercare scuse e diventare un po’ più autentica e sincera. Essere anche un po’ antipatica va benissimo, e se lo dico io… Tuttavia, bisogna essere all’altezza del proprio ruolo. Altrimenti, quando le cose non vanno bene, non puoi farti passare per vittima».

Sonia Bruganelli, impegnata nell’evento annuale “Tennis and Friends – Salute e Sport” a Roma, si trovava lontano dallo studio di Domenica In dove Selvaggia Lucarelli stava partecipando. È probabile che l’autrice televisiva abbia appreso delle dichiarazioni della giornalista, e molti ritengono che un pensiero condiviso da Sonia nelle sue storie sia un riferimento a quanto detto da Lucarelli. La riflessione afferma: «Rimanere in silenzio, spesso, è un segno di grande eleganza».